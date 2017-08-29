دارين العلي

اكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد ان دعم الجهود الشبابية والفرق التطوعية العاملة في الشأن البيئي هو من صلب عمل الهيئة التي تسعى لنشر الوعي البيئي في البلاد ما يساهم بالمحافظة على البيئة التي تعتبر مسؤولية الجميع.

كلام الاحمد جاء خلال تكريمه المشاركين في الملتقى البيئي الاول في الحفل الختامي الذي نظمته جمعية اصدقاء النخلة حيث أعلن عن منح جائزة مالية بقيمة (500) د. ك لاربعة فرق تطوعية بيئية شاركت ضمن فعاليات المنتدى مؤكداً ان الفرق الأربعة اجتهدت بتنظيم فعالياتها وتستحق التكريم.

وأثنى الاحمد على عمل الفرق التطوعية المساهمة بالتوعية البيئية ونشر الثقافة البيئية بين أفراد المجتمع في مختلف المناطق في البلاد بالاضافة الى العمل الجاد والمتقن من خلال أفكار رائعة لكسب الجمهور وتفاعله متمنيا للجميع دوام التقدم والازدهار.

من جهته ثمن رئيس جمعية اصدقاء النخلة د. عادل دشتي مبادرة الاحمد بمنح جائزة مالية ( عيدية ) بقيمة (500) د.ك تكريماً لأربعة فرق تطوعية قامت بتنظيم برامج بيئية خلال شهر اغسطس الجاري ضمن مبادرة جمعية اصدقاء النخلة وتوصيات الملتقى البيئي الاول برعاية استراتيجية من وزارة الدولة لشئون الشباب ومن الهيئة العامة للبيئة مؤكداً ان الجائزة كانت مخصصة من جمعية اصدقاء النخلة بقيمة (500)د. ك للفريق الفائز الاول فقط الا ان الاحمد بادر بالتبرع بنفس قيمة الجائزة الى الفرق الأربعة المشاركة واعتبارهم جميعاً فائزين بالمركز الاول.

واكد دشتي ان هذه هي البداية وليست النهاية للعمل التطوعي البيئي المثمر لنشر الوعي الثقافي والعلمي حول البيئة والعمل على تلافي السلبيات المضرة بها واتباع الجانب الإيجابي الذي يَصْب لمصلحة الكويت واهلها مؤكدا ان جمعية اصدقاء النخلة مستمرة بالعمل البيئي التطوعي بجميع جوانبه وتفتح باب المشاركة لكافة الفرق التطوعية للمساهمة بهذه المهمة الوطنية بالدرجة الاولى ومتوجها بالشكر لوزارة الدولة لشئون الشباب والهيئة العامة للبيئة على دعمهم للعمل التطوعي البيئي.

بدورها تحدثت ممثلة الفرق التطوعية افراح الكيتي مشيدة بالتعاون والتواصل الذي لمسته خلال المنتدى حيث لفتت الى توقيع ميثاق العمل التطوعي البيئي بين الفرق التطوعية والذي من شأنه احداث نقلة نوعية في العمل البيئي التطوعي على مختلف المستويات.

وحول معايير التقييم للفرق البيئية المنخرطة في الجائزة تحدث عضو لجنة التحكيم وليد العوقي لافتا الى انه يتم الاخذ بعين الاعتبار البرامج والابتكار والجدية في العمل بالاضافة الى امكانية تحصيل الدعم المادي والعلاقات لدى الفريق المشارك والتواصل الاعلامي والقدرة على التعامل مع الاعلام ونشر مبادئه.