قال رئيس فريق الإدارة العامة للإطفاء في بعثة الحج الكويتية العميد محمد الشطي: إن وفد فريق الإطفاء قام بالكشف الوقائي على مقار الحملات الكويتية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الوقائية، حسب النظام المعمول به في إدارة الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن الجهود المبذولة لخدمة الحجاج الكويتيين خلال موسم الحج لهذا العام 1438هـ، وذلك لحماية الحجاج الكويتيين والقاطنين في المباني المؤجرة للحملات الكويتية في منطقة مكة المكرمة

وأوضح الشطي في تصريح صحافي: إنه تم الكشف الوقائي الأول على جميع مباني مقار الحملات في ابريل الماضي، وتم تسجيل جميع الملاحظات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق في المباني، مشيراً إلى أن الكشف الثاني تم بعد وصول فريق الإدارة العامة للإطفاء يوم الثلاثاء الموافق 22 الجاري وقد تركز الكشف الثاني على تنفيذ الملاحظات التي رصدت من الكشف الوقائي الأول مؤكداً أن الكشف الوقائي الثالث سيكون بعد وصول جميع الحجاج الكويتيين إلى مقار الحملات للتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات الخاصة بالحماية من الحريق في المباني.

وتابع الشطي: إن جميع أصحاب الحملات الكويتية أبدوا تعاونهم مع فريق الإطفاء أثناء عمليات الكشف الوقائي وأثنوا على تواجد فريق كويتي من المتخصصين في الوقاية والحماية من الحريق ضمن أعضاء البعثة الكويتية.

وأشار إلى أن فريق الإطفاء المكلف كشف على ما يقارب من 54 عمارة سكنية متعددة الأدوار مخصصة لسكن الحجاج حيث تركز الكشف على سلامة معدات مكافحة الحريق والإنذار وإنارة الطوارئ وشمل الفحص على صلاحية المصاعد وشركات الصيانة وسلامة معدات المطابخ والمخازن الخاصة بالحملات.

وأردف الشطي قائلاً: أن الفريق وبالتعاون مع إدارة الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية قام بالكشف على موقع مقر البعثة الكويتية في مشعري منى ومشعر عرفات للتأكد من تطبيق لوائح السلامة من الحريق حسب إجراءات الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية.

وأضاف: أنه بالتعاون مع إدارة بعثة الحج الكويتية وفريق الجوالة الكويتي تم تدريب أعضاء فريق الجوالة وبعض الإداريين العاملين في الحملات على كيفية استخدام المطفأة الحريق اليدوية وكيفية التصرف في حالات الخطر والاخلاء عند حدوثها لا سمح الله.

يذكر أن فريق الإطفاء الذي يرأسه العميد محمد عبدالله الشطي يضم كلاً من: المقدم عمر حسين الكندري، والمقدم سلطان مدعث العجمي، والمقدم علي حيدر عبدالمجيد،والمقدم عبدالرحمن حسن البصيري، والرائد مرزوق خليفه الأذينة.