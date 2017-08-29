الجراح لكوكبة جديدة من الضباط: لا أحد فوق القانون والجميع سواسية وكرامة الإنسان أمانة في أعناقكم وأنتم مؤتمنون عليها

الفريق الدوسري: أمن الوطن أمانة في أعناقنا ولابد من مواجهة أي سلوكيات خاطئة اللواء الشيخ فيصل نواف الصباح: تزودوا بالعلوم الأمنية واكتسبوا الخبرات من القيادات





هنأ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح كوكبة من خريجي أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية وجامعتي اريزونا الشمالية الأميركية وجامعة بليموث البريطانية والبالغ عددهم 12 خريجا في تخصصات مختلفة، ونقل لهم تحيات وتهنئة القيادة السياسية العليا ممثلة بصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، بمناسبة انضمامهم للمؤسسة الأمنية، وبارك لقيادات وزارة الداخلية انضمامهم للخدمة، مؤكدا أنهم إضافة حقيقية لمسيرة العمل الأمني كل في موقعه.



وكان الجراح قد استقبل الخريجين بمقر وزارة الداخلية صباح امس بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء الشيخ فيصل النواف ومدير عام أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بالتكليف اللواء ناصر بورسلي.



وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية «في توجيهاته للخريجين» على أن القسم الذي أقسموه أمانة ولابد أن يكون دائما بين أعينهم، لأنهم مؤتمنون على أرواح وممتلكات أهل الكويت والمقيمين بها.



وحثهم على أن يطبقوا القانون على الجميع، فلا أحد فوق القانون والجميع سواسية مبرزا أهمية الحفاظ على كرامة الإنسان، لأنهم مؤتمنون على ذلك وهي أمانة في أعناقهم.



وأعرب عن تمنياته للكوكبة الجديدة من الخريجين بالنجاح والتوفيق خاصة وأنهم تخرجوا في أكاديميات متخصصة ومتقدمة وأنهم سيضيفون للمؤسسة الأمنية الكثير.



من جانبه، شدد وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وأهمية التعامل بكل شدة وحزم مع السلوكيات الخاطئة وعدم التهاون مع من يخطئ في حق الوطن لأن الأمن كل لا يتجزأ وعلى ضرورة الالتزام بالضبط والربط.



وتوجه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء الشيخ فيصل نواف الصباح بالشكر للشيخ خالد الجراح، مؤكدا على الخريجين ضرورة ان يكونوا عنوانا صادقا لأجهزة وزارة الداخلية، وان يتزودوا بكل ما هو جديد في العلوم الأمنية بشتى أنواعها، وان يعملوا على اكتساب الخبرات من القيادات حتى يكون عملهم الأمني متميزا شكلا ومضمونا.



وتلا مدير كلية الشرطة العقيد علي الوهيب قرار التعيين للضباط الخريجين بقوة الشرطة بأول مربوط رتبة ملازم، في حين تلا آمر كتيبة شؤون الطلبة الضباط المقدم فيصل حجي القسم على الخريجين.