اعتبرت ايران أن فكرة السماح بعمليات تفتيش في مواقعها العسكرية في ظل الاتفاق النووي الذي وقعته مع القوى العظمى هي «أضغاث أحلام».

وقال المتحدث باسم الحكومة الايرانية محمد باقر نوبخت «ما قيل عن تفتيش مواقعنا العسكرية السرية أضغاث أحلام».وأضاف في مؤتمر صحافي أسبوعي متلفز «لن نقبل بأي شيء من الأميركيين خارج إطار (الاتفاق)، وخصوصا الزيارات إلى المواقع العسكرية». وقال ولايتي للتلفزيون الرسمي ان ايران «لن تسمح مطلقا للاميركيين أو غيرهم بزيارة المواقع العسكرية التي تعد جزءا حساسا ومهما واستراتيجيا من الأمن القومي».