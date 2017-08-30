أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي اكتمال الخطط المعدة من قبل الجهات المعنية بشؤون الحجاج لخدمة ما يزيد على مليوني حاج.

وبين التركي، في المؤتمر الصحافي الأول لأعمال الحج هذا العام الذي عقد بمقر الأمن العام بمشعر منى امس، اكتمال توافد حجاج بيت الله الحرام تمهيدا لقضاء يوم التروية اليوم في مشعر منى، ثم التحرك من بعد منتصف ليلة التاسع في رحلة التصعيد إلى عرفات، ثم النفرة إلى مزدلفة والعودة إلى منى يوم عيد الأضحى لرمي جمرة العقبة وأداء طواف الإفاضة ونحر الهدي وحل إحرامهم. وأعلن انتهاء المرحلة الأولي من خطة الحج بلا حوادث، التي تضمنت استقبال حجاج بيت الله الحرام.

وأوضح أن الخطط التي أعدت ستخدم ما يزيد على مليوني حاج منهم مليون و٨٠٠ الف حاج قدموا من خارج المملكة، بالإضافة إلى نحو 200 ألف حاج من داخل المملكة من مواطنين ومقيمين، مبرزا الجهد الكبير على مداخل المشاعر المقدسة ويستمر إلى العاشر من ذي الحجة لمنع أي مخالف لأنظمة الحج من الدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مفيدا بأنه تم إعادة أكثر من 400 ألف مخالف لأنظمة الحج لعدم حصولهم على تصاريح الحج. وقال ان 50% من حجاج بيت الله زاروا المسجد النبوي بالمدينة المنورة، في حين سيزور الـ 50% الآخرون المسجد بعد موسم الحج.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الحج ان 19500 حافلة نقلت الحجاج في رحلات من المدينة المنورة الى مكة، حيث تجاوز عدد الرحلات 38 ألف رحلة، بلغت نسبة الأعطال فيها أقل من 0.5% وستنقل 9 آلاف حافلة الحجاج إلى منى.

وفي إطار اكتمال جاهزية وحدات الدفاع المدني وفرق الهلال الأحمر لتقديم خدمات السلامة والطوارئ في مشعر منى استعدادا لبدء ضيوف الرحمن مناسك الحج من المشعر اليوم الموافق 8 ذي الحجة، أكد قائد قوات الدفاع المدني في مشعر منى العميد د.حمود الفرج أن فرق السلامة والإشراف الوقائي أنجزت مهامها مبكرا للتأكد من توافر عناصر السلامة في المخيمات بمشروع إسكان الحجاج بمشعر منى والمتمثلة في توفر أنظمة الإطفاء التلقائية واليدوية وممرات ومخارج الطوارئ. وذكر الفرج أنه تم إخضاع المنشآت التابعة للقطاعات والجهات الحكومية التي تقدم خدماتها للحجاج أو الأنشطة التجارية التي ترخص موسميا للاشراف الوقائي إضافة إلى مواقع أداء المناسك. وأوضح أن استعدادات الدفاع المدني لخدمة الحجاج بمشعر منى بدأت فور انتهاء موسم الحج العام الماضي من خلال تقويم العمل ومعرفة السلبيات لتلافيها ومن ثم تحديد المخاطر وتحليلها أي كانت طبيعتها.

ولفت الفرج إلى تخصيص فريق مسح جيولوجي يعمل بشكل مستمر على رصد وتحديد المخاطر وتحليلها ووضع الحلول المناسبة لتلافي الخطر الناجم عنها ورفعها للجهات المعنية. وأضاف «ان قوات الدفاع المدني المشاركة في منطقة منى قامت بمسح كامل للمشعر لرصد المخاطر وتحديدها وتحليلها لضمان أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام تشارك فيه فرق السلامة والإطفاء والحماية والإنقاذ».

من جهتها، أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي اكتمال استعداداتها وبكامل طاقتها التشغيلية لاستقبال حجاج بيت الله الحرام خلال مجيئهم إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية الموافق 8 ذي الحجة.