قال زعماء جماعة الحوثي والموالون للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في الحرب الأهلية باليمن امس إنهم اتفقوا على تهدئة التوترات بينهم بعد مقتل ثلاثة أشخاص في اشتباك. وسلطت أعمال العنف مساء يوم السبت الماضي بين أفراد من جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والموالين لصالح الضوء على انهيار داخل التحالف السياسي الرئيسي الذي يقاتل حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي المدعومة من السعودية في الصراع المندلع منذ عامين ونصف العام. وقاد عارف الزوكا الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي ينتمي له صالح ومحمد عبدالسلام المتحدث الرسمي باسم جماعة أنصار الله الحوثية الوفدين في اجتماع بالعاصمة اليمنية صنعاء في وقت متأخر من مساء أول من امس. وقال الجانبان في بيان ان الاجتماع قرر «إزالة كل أسباب التوتر التي نتجت مؤخرا في العاصمة صنعاء وعودة الأوضاع الأمنية إلى شكلها الطبيعي قبل الفعاليات (هذا الأسبوع)».

ويسيطر الطرفان معا على شمال اليمن وحافظا على تحالف صعب طول الصراع الذي أودى بحياة 10 آلاف شخص على الأقل وسبب مجاعة وأمراض.

وحكم صالح اليمن لمدة 30 عاما وأثار تجمع حاشد لإحياء ذكرى تأسيس حزبه الأسبوع الماضي غضب الحوثيين الذين اعتبروا ذلك استعراضا للقوة يهدف إلى تقويض نفوذهم.