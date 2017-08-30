واشنطن - أحمد عبدالله

نشبت مواجهة ساخنة في الايام الماضية بين السيناتور جون ماكين رئيس لجنة الخدمة العسكرية في مجلس الشيوخ وإدارة الرئيس دونالد ترامب. وقبل ذلك تبادل السيناتور بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس والرئيس الاميركي التعليقات «المدببة»، وفي الحالتين وقف عدد كبير من الجمهوريين في المجلس التشريعي الى جوار زميليهم اللذين يلعبان دورا بارزا في قيادة الكتلة البرلمانية للحزب.

وتعددت اسباب الخلافات - وهي أمر لا يصعب العثور عليه في حالة ترامب - بين القضايا الداخلية من قبيل ازمة تشارلوتسفيل والمواجهة مع كوريا الشمالية- غير ان وجود كل من ماكين وكوركر على الضفة الاخرى داخل الحزب الجمهوري يجعل من ممارسة الادارة لمهامها في صياغة وتطبيق سياساتها الخارجية امرا مطروحا للنقاش في واشنطن.

وقالت نائبة رئيس مؤسسة «اميركان انتربرايز انستيتيوت» البحثية دانييل بليتيكا ان اساس بلورة سياسة خارجية فعالة في واشنطن هو التفاهمات بين الكونغرس والادارة.

وأضافت «رأينا في حالة السياسة التي اعلنها الرئيس قبل ايام بشأن افغانستان نموذجا للعمل المشترك. لقد نوقشت تلك السياسة مع قيادات الكونغرس بالتفصيل قبل اعلانها وساهمت ملاحظاتهم في تعديلها وتدقيق بعض جوانبها. ولهذا السبب اشاد كوركر وماكين بها بعد اعلانها.

اما في حالة كوريا الشمالية او ايران مثلا فإن الجانبين يغردان في غابتين منفصلتين تماما».

وقال غوردون آدمز الذي عمل ضمن طاقم الرئيس الاسبق بيل كلينتون ان الخلافات الداخلية تشل قدرة الجانبين على التأثير في السياسة الخارجية التي تضعها واشنطن.

واضاف «انها خسائر يوقعها الجمهوريون بأنفسهم وهي تؤثر سلبا على قدرة البلاد على مواصلة دورها على الساحة الدولية».

واشار مايكل اوهانلون الباحث الرئيسي في معهد بروكينغز الى القضية ذاتها في حالات كوريا الشمالية وإيران وروسيا قائلا «بعثنا برسائل في غاية التناقض الى بيونغ يانغ.

وما ان يشتم الديكتاتور الكوري الشمالي رائحة خلافات في واشنطن فانه يواصل التصعيد بثقة اكبر. ولا تزال الخلافات تتفاعل حول صياغة موقف متجانس تجاه ايران.

ولا نجد حتى الآن صوتا واحدا يصدر عن ادارة ومجلس تشريعي موحدين كما ينبغي ان يكون الامر في قضية بهذا الوضوح.

وفي حالة روسيا فإن التباينات تصل الى حد مذهل للخصوم قبل الحلفاء. انه امر يحير الجميع».