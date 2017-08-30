بحث وزير خارجية الولايات المتحدة ريكس تيلرسون مع نظيريه الياباني والكوري الجنوبي كل على حدة عملية اطلاق بيونغ يانغ صاروخا باليستيا باتجاه اليابان يوم امس الثلاثاء.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية هيذر نويرت في بيان مساء امس الثلاثاء ان تيلرسون اتفق مع الوزيرين في مباحثات اجراها عبر الهاتف على ان "عملية الاطلاق كانت تصعيدا لاستفزازات كوريا الشمالية وعرضا للتهديد الخطير الذي تشكله كوريا الشمالية على الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية والعالم".

وذكرت نويرت ان تيلرسون جدد التأكيد على قوة تحالف الولايات المتحدة مع اليابان وكوريا الجنوبية وكذلك على التزام واشنطن المتين بالدفاع عنهما.

واتفق على الاستمرار في تنسيق الجهود من اجل "مضاعفة الضغط على كوريا الشمالية لاقناعها بأن انتهاكاتها المتكررة لقرارات مجلس الامن سوف تفضي فقط الى ادانتها وعزلها عن المجتمع الدولي".

واعلنت طوكيو يوم امس الثلاثاء ان بيونغ يانغ اطلقت صاروخا باليستيا اجتاز الاجواء اليابانية وانشطر الى ثلاثة اجزاء ثم سقط قريبا من المياه اليابانية قرب محافظة هوكايدو شمال اليابان.

وكانت كوريا الشمالية اطلقت ثلاثة صواريخ باليستية قصيرة المدى في ال26 من الشهر الجاري