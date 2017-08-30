أشاد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة فريد عمادي اليوم الاربعاء بجهود ودور بعثة الحج الكويتية في خدمة ضيوف الرحمن من دولة الكويت وسعيهم الدؤوب لتوفير سبل الراحة لهم في المشاعر المقدسة.

جاء ذلك في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب جولة تفقدية قام بها عمادي ورئيس بعثة الحج الكويتية خليف الأذينة والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية بدر العتيبي شملت مقرات البعثة في المشاعر المقدسة بالاضافة الى زيارة عدد من الحملات الكويتية.

وقال عمادي إن هذه الجولات تأتي لمتابعة سير العمل واستكمال الاستعدادات لاستقبال حجاج دولة الكويت في المشاعر المقدسة والاطلاع على احتياجات حجاج الكويت والاطمئنان عليهم.

واشار الى ان حملات الحج الكويتية وصلت إلى مكة المكرمة مؤكدا استعداد بعثة الحج الكويتية لتقديم كافة الخدمات لحجاج الكويت وتوفير سبل الراحة لهم.

واعرب عن تمنياته بأن يكلل موسم الحج هذا العام بالتوفيق والنجاح مثمنا جهود السلطات السعودية ودورها الكبير في توفير جميع الاحتياجات لضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام.