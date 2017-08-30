قالت وكالة الأنباء اليمنية التابعة للحكومة اليوم الأربعاء إن 18 شخصا على الأقل لاقوا حتفهم في جنوب اليمن بسبب سيول بعد أمطار غزيرة.

ونقل عن مسؤولين محليين قولهم إن الأمطار الموسمية انهمرت الليلة الماضية على وادي المقاطرة في محافظة لحج جنوب غربي مدينة تعز فجرفت عشرات السيارات والمركبات.

ونقلت الوكالة عن مسؤول قوله "تم العثور على عشر جثث ولازالت عملية البحث جارية على امتداد المنطقة" كما وجه مناشدة لتقديم دعم دولي.

وحذرت منظمات إغاثة من أن الأمطار الموسمية قد تفاقم وباء الكوليرا في اليمن. وقالت منظمة الصحة العالمية هذا الشهر إن أكثر من نصف مليون شخص أصيبوا بالكوليرا كما قتل قرابة ألفين منذ انتشار الوباء قبل أربعة أشهر.

وأدى انتشار الكوليرا إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن حيث تدخل تحالف تقوده السعودية في الحرب الأهلية عام 2015 لدعم القوات الحكومية في محاربتها للحوثيين المتحالفين مع إيران. وأودى الصراع بحياة أكثر من عشرة آلاف شخص وتسبب في تشريد مليونين آخرين.