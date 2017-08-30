موسى ابو طفرة ‏

قالت وزراة الدفاع ان رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر اصدر اليوم الاربعاء قرارا بالافراج عن العسكريين الموقوفين انضباطيا بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالوزارة في بيان صحافي ان القرار جاء بتعليمات وتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح لمشاركة أبنائه العسكريين أهاليهم فرحة العيد.

وأضافت ان الشيخ محمد الخالد تقدم لاخوانه وأبنائه العسكريين بالتهنئة بهذه المناسبة متمنيا من الله العلي القدير ان يعيدها على الجميع بالخير واليمن والبركات وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة تحت ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.