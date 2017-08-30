عادل الشنان



اعلن محافظ العاصمة الفريق متقاعد ثابت المهنا عن فوز 15 مشارك بالمسابقة الرمضانية للعام 2017 صباح امس في ديوان المحافظة بحضور مساعد مدير عام ادارة الاعلام والعلاقات العامة اماني يوسف الورع في البنك التجاري والفائزين مؤكداً حرص محافظة العاصمة على استحضار تاريخ الكويت وماضيها العريق وترسيخه في النفوس والتعرف على تراث الآباء والاجداد وتعليمه للنشئ والأجيال الجديدة والحفاظ عليه وحمايته من الاندثار حيث دأبت محافظة العاصمة على تنظيم هذه المسابقة وتوزيع الجوائز على الفائزين سنوياً.

وقال المهنا ان أهمية هذه المسابقة تبرز في بناء وتعزيز مقومات الشخصية الثقافية في مجتمعنا بدءاً من تشجيع البحث عن المعلومة وخلق المناخ الثقافي ونشر الوعي وصولاً لتعزيز الحراك الثقافي وإنماء روح المنافسة الفكرية والمعرفية لذلك قد أكون حرصت على وجود أسئلة صعبة نوعاً ما لكن هذا بهدف اثراء عملية البحث والوصول للمعلومة وقد تكون الأسئلة كويتية بالدرجة الاولى لكن هي معلومات تاريخية ثقافية كوننا في محافظة العاصمة نقع في موقع تراثي وفي قصر يتحدث عن إنجازات اهل الكويت وكيف عالجوا المشاكل الني تعرضوا لها بمختلف أنواعها حتى ان اذاعة الكويت قالت ( هنا الكويت ) من هذا الموقع لأول مرة مشيراً الى ان محافظة العاصمة تولي الحرص الشديد والتجديد والإضافة والتنويع الشامل ومضاعفة الاهتمام لهذه المسابقة السنوية لتظهر بشكل مميز آملاً ان تتوسع المشاركة في السنوات القادمة.

وهنأ المهنا الفائزين بهذه المسابقة وتوجه بالشكر الى جميع الصحف المحلية التي نشرت المسابقة طيلة ايام شهر رمضان المبارك الماضي آملا ان تكون هذه الصحف دائما وابداً كما عودتنا رافداً مهما في تعزيز ونشر العلوم والمعارف في مجتمعنا مشيداً بالدور الإيجابي والمساهمة التي دأب عليها البنك التجاري من اجل خدمة الوطن والمواطنين تجسيداً منه للمسئولية المجتمعية ودور المؤسسات المصرفية في التعاون وتقديم الدعم لكافة الانشطة الثقافية والصحية والاجتماعية للمجتمع.