فرض حظر تجول حتى إشعار آخر بمدينة هيوستن الأميركية التي اجتاحتها فيضانات غير مسبوقة، وذلك بخاصة لمنع النهب، بحسب ما قال عمدة المدينة بمؤتمر صحافي أمس الثلاثاء.

وأشار العمدة الى أن حظر التجول يبدأ سريانه مساء الثلاثاء (بالتوقيت المحلي) ابتداء من الساعة 05.00 توقيت غرينتش وسيتم رفعه يوميا الساعة 10.00 توقيت غرينتش.

وقال «لدينا آلاف من الناس بالملاجئ وقد تركوا منازلهم وينتظرون انحسار المياه».

وذكر رئيس الشرطة من جهته أن حظر التجول سببه أنه «كانت هناك عمليات نهب»، مشيرا الى وجود لصوص مسلحين.

وأضاف «لدينا تهديدات عدة، ليست أمنية فقط، بل من ناحية السلامة... هناك حطام كثير».