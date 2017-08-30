مؤتمر لوزراء التربية العرب في الكويت الشهر المقبل وجهود كويتية للاحتفاظ في منصب مدير " الكسو"

عبدالعزيز الفضلي

طلبت وزارة التربية من ديوان الخدمة المدنية تاجيل تطبيق البصمة في قطاعاتها المختلفة والادارات المدرسية لحين توفر الاجهزة الخاصة بالبصمة .

واكد وكيل وزارة التربية د هيثم الاثري في كتاب ارسله لديوان الخدمة المدنية ان التربية كبقية الوزارات ملتزمة بقرارات مجلس الخدمة المدنية وتعمل على تنفيذها مشيرا الى انه تم مخاطبة وزارة المالية لتوفير الميزانية المطلوبة وتنفيذ القرار غير انه طلب من ديوان الخدمة المدنية تاجيل تطبيق القرار على وزارة التربية لحين توفر الميزانية ومن ثم توقيع عقد لشراء الاجهزة وتركيبها في قطاعات الوزارة والمدارس منوها ان ذلك يحتاج الى وقت وبالتالي لايوجد امامنا سوى التاجيل .

من جانب اخر تستضيف دولة الكويت مؤتمر وزراء التربية العرب اواخر شهر سبتمبر المقبل

حيث تبذل الكويت ممثلة بوزير التربية د محمد الفارس والوكيل د هيثم الاثري جهود ومساعي كبيرة من خلال المؤتمر الى احتفاظ الكويت بمنصب المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم " الكسو " خلفا لمديرها السابق المغفور له باذن الله تعالى د عبدالله محارب حيث يعملان للحصول على التاييد والتصويت لصالح مرشح الكويت الوكيل المساعد بوزارة التربية د سعود الحربي

والذي يعد من الكفاءات الكويتية المتميزة التي تعمل بتفان واخلاص لخدمة البلد في اي موقع سواء داخل او خارج الكويت .