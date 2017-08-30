عبدالكريم العبدالله

أعلن الوكيل وزارة الصحة بالانابة د.محمد الخشتي عن اعادة تفعيل الاستشارات الطبية في الخط الساخن ١٥١ ، لافتا الى انها عبارة عن خدمة استشارات طبية عبر الهاتف، حيث يشرف عليها كادر من الاطباء الكويتيين المتميزين ذوي الخبرة في مختلف التخصصات الطبية.

وذكر د.الخشتي في تصريح صحافي ان الهدف من الخدمة هو زيادة الوعي والتثقيف الصحي للفرد والمجتمع للوقاية من الأمراض المزمنة ، كما بتم من خلال هذه الخدمة تقديم استشارات الصحة النفسية كحالات القلق والاكتئاب والقلق والإدمان، اذ تهدف الى تخفيف العبء على المراكز الصحية والمستشفيات وتوفير سبل الراحة للمواطنين والمقيمين.



وأوضح ان الاستفسارات سيتم تحويلها الى الطبيب المختص لتقديم الاستشارة، حيث سيقوم الفريق الطبي بإعطاء نصائح وإرشادات، لافتا الى ان الحالات الطارئة والحوادث سيتم التعامل معها بتقديم معلومات طبية الى حين وصول سيارات الإسعاف.