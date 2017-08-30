فرج ناصر

أصدرت وكيلة وزارة الاشغال م عواطف الغنيم قرارا اداريا يقضي بتدوير وندب وتكليف 15 مديرا في مختلف القطاعات بالوزارة حيث تم نقل فوزية الجدي للعمل رئيس مكتب التخطيط والمتابعه في قطاع الطرق ونقل منصور بومجداد للعمل رئيس مكتب التخطيط والمتابعه بالمركز الحكومي ونقل عمر بوحمد مديرا لإدارة صيانة المباني والإنشاءات مبارك الكبير في هندسة الصيانه ونقل انور المُلا للعمل رئيس مكتب التخطيط والمتابعه في قطاع المشاريع الانشائية ونقل ياسين محمد فراج للعمل مديرا لإدارة التنفيذ بقطاع الهندسة الصحية ونقل هدي الخضاري للعمل رئيس مكتب التخطيط والمتابعه بالهندسة الصحية وتكليف مهند الخياط بالاضافه الي عمله مديرا لإدارة العمليات بقطاع الهندسة الصحية وتكليف عيد شامان بالاضافه الي عمله مديرا لإدارة المباني والإنشاءات في محافظة الفروانية بقطاع الصيانه وتكليف عبد العزيز الصباح بالاضافه الي عمله مديرا لإدارة الطرق والشبكات في محافظة الفروانية في قطاع هندسة الصيانه وتكليف عايد العازمي بالاضافه الي عمله مدير ادارة الطرق والشبكات في محافظة الجهراء في قطاع هندسة الصيانه وتكليف عمر بوحمد بالاضافه الي عمله مدير ادارة صيانة المباني والإنشاءات في محافظة الاحمدي في قطاع هندسة الصيانه وتكليف جعفر القطان بالاضافه الي عمله مدير ادارة صيانة المباني والإنشاءات في محافظة حولي في قطاع هندسة الصيانه وتكليف ياسين محمد فراج بالاضافه الي عمله مدير ادارة التصميم بقطاع الهندسة الصحية وتكليف عادل الحضيري بالاضافه الي عمله مدير ادارة النقل والميكانيك في قطاع الشؤون الإدارية والمالية والقانونية وندب عيد مليح الرشيدي للعمل رئيس مكتب التفتيش والتدقيق بالقطاع التابع للوزير