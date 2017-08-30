الصويان: نطالب التجارة بمنع احتكار الثلج والموافقة على مصنع للاتحاد

* 516 طن ربيان إجمالي ماقدمه الصيادون في شرق والفحاحيل

محمد راتب



طالب رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك ظاهر الصويان وزارة الداخلية ممثلة بالادارة العامة للمنافذ بضرورة إلغاء حمل جواز السفر مع الصيادين للخروج والدخول للصيد بالمياة الدوليه ،، واعتماد البطاقات المدنية واستمارة الدخول والخروج والتى تم العمل بها بمنفذ ام المرادم لعدة شهور دون حدوث أية سلبيات، مؤكدا التزام الصيادين بالقوانين .



‏‎وأشار الصويان في تصريح له إلى بدء موسم صيد الربيان في المياه الإقليمية الكويتية اعتبارا من الاول من سبتمبر 2017 ، داعيا جموع الصيادين إلى ضرورة الالتزام بالمرسوم الاميري رقم 1980/46 وبالقرارات والقوانين الخاصة بتنظيم عملية الصيد داخل المياه الاقليميه الكويتية من قبل هيئة الزراعة .



‏‎ونوه الصويان بأن الاتحاد كما يقف مع الصيادين في المطالبة والحصول علي حقوقهم المشروعه ويتابع تحقيق المطالب مع الجهات الحكوميه لكنه في ذات الوقت يقف مع حماية الثروة السمكية ومع القوانين المنظمة للمهنة وقوانين حماية البيئة والثروه السمكية.

‏‎وبمناسبة بدء فتح موسم صيد الربيان بالمياه الاقليميه الكويتيه أعرب الصويان عن امله بان يكون موسم هذا العام افضل وأوفر عن مثيله العام الماضى ليعوّض جزء من الخسائر التي تكبدها أصحاب اللنجات الكويتيه بالموسم السابق ..



‏‎وأشار الصويان إلى ارتفاع درجات الحرارة داخل سوق السمك في شرق بسبب تعطل المكيفات واستهلاكها لقدمها وعدم قدرتها على العمل بشكل سليم مما ازعج مرتادين سوق السمك من المستهلكين وسبب المزيد من الخسائر للصيادين وأصحاب البسطات بسبب استهلاك كميات أكبر من الثلج للحفاظ على الأسماك وهذا قد يؤدي إلى تعرض بعض الأسماك إلى التلف والفساد، وسبق وأن طالب الاتحاد الشركة القائمة على إدارة السوق بالاهتمام وتغيير مكائن التكييف والتى مضى عليها اكثر من 21 عاما، متمنيا من ادارة سوق شرق حل هذه المشكلة المستمرة منذ سنوات وخصوصا في موسم الصيف.



‏‎وتمنى من شركات الثلج عدم رفع الأسعار والعمل على استقرارها وذلك للصالح العام لأن رفع الأسعار سيزيد من تكلفة الأسماك وبالتالي سيتحمل المستهلك جزء من ذلك بالاضافة إلى الأعباء التي تثقل كاهل الصيادين والبائعين .



وناشد الصويان وزارة التجارة بالتدخل لعدم زيادة اسعار الثلج وإن لم يتسنى لها ذلك فعليها الموافقة على طلب الاتحاد المقدم منذ سنوات بإنشاء مصنع ثلج خاص بالاتحاد وذلك لمنع احتكار الثلج والتحكم فى أسعاره من قبل الشركات التى أصبحت تغالى فى الاسعار بين فترة وأخرى معتمدة على الحاجة الماسة للنجات والطراريد والبسطات لمنتجاتها من الثلج ولا بديل أمامهم سواهم لتبريد الاسماك والربيان او التدخل ووضع تسعيرة جبرية لقوالب الثلج والمجروش بأسعار مناسبة أو فتح المجال لمصانع اخرى او شركات صناعة الثلج بالدخول لنقعتى شرق والفحيحيل لعرض منتجاتها من الثلج بدلا من قصر التوريد على شركةً واحدة أو شركتين مما يجعلها تتحكم فى الاسعار والغُلو في اسعار قوالب الثلج كما يحلو لها لعدم وجود منافسين اخرين وحتى لا يكون ذلك نوعا من الاحتكار املا من وزارة التجار النظر فى هذا الامر .



‏‎كما تمنى الصويان للنجات الصيد الكويتيه بأن تستطيع توفير كميات كافية من الربيان المحلي بالاسواق يوميا للمستهلكين لتغطى الطلب المتزايد على الربيان والاسماك المحليه حتي تكون اسعار الربيان مناسبه للمستهلكين وفي متناول الجميع ، لافتا إلى أن جميع ما تم إنزاله من الربيان المحلي الطازج الكويتي في أسواق شرق والفحاحيل منذ بداية فتح موسم صيد الربيان بالمياة الدوليه في اول اغسطس وحتى الآن بلغ 516 طن، وهذه الكميات قد سدت حاجة السوق من المنتج المحلي الطازج.



‏‎وطالب الهيئة العامة لشئون الزراعه والثروه السمكيه بضرورة تقديم الدعم المناسب لقطاع الصيد وتفهم مطالب اتحاد الصيادين حيث أن هذا القطاع هو اهم القطاعات المنتجة وأحد روافد الأمن الغذائي بالبلاد ،



‏‎مهنئا الاخوه الوكلاء الذين تم تعيينهم من قبل مجلس الوزراء ونالوا الثقة السامية وتثبيتهم بدرجة وكيل مساعد بهيئة الزراعة متمنين لهم التوفيق فى مناصبهم الجديدة بالهيئة .



‏‎واختتم الصويان تصريحه بتهنئة نائب المدير العام ورئيس قطاع الثروة السمكية الجديد المهندس علي الفارسي معلنا عن أن طموحات عموم الصيادين الكويتين وآمالهم معلقة عليه بتحقيق المطالب ودعم قطاع الصيد ومد يد العون للصيادين حتى يستطيعوا أداء دورهم الوطني في توفير الأمن الغذائي على الوجه الأكمل للمستهلكين ..