دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى رفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هناك حاجة إلى حلول عاجلة للأزمة الإنسانية في القطاع.



وطالب غوتيريس - خلال زيارته لقطاع غزة امس، الفلسطينيين الى إنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس.



إلى ذلك، وثق مركز حقوقي إسرائيلي، حادثة إقدام مستوطنين إسرائيليين على التطاول على الإسلام، واستخدام ألفاظ نابية ضد سيدة فلسطينية في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، دون أن تتدخل قوة عسكرية إسرائيلية كانت متواجدة في المكان لمنعهم.