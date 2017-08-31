نفى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان ادعاءات حركة «طالبان» بإسقاطها طائرة هيليكوبتر تابعة لقوات الحلف في إقليم لوجار بوسط البلاد.



وقال المتحدث باسم الحلف بوب بورتمان - في تصريح أوردته وكالة انباء «خامة برس» الافغانية ان «ادعاء طالبان بإسقاط طائرة هيليكوبتر أميركية في إقليم لوجار الأفغاني خاطئ.



الطائرة قامت بهبوط اضطراري لوجود عطب في الصيانة».

من جهة أخرى، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم انتحاري على منزل نائب بارز بالبرلمان الأفغاني في مدينة جلال آباد بشرق أفغانستان.

وقتل المهاجمان واثنان من حراس الأمن في الهجوم الذي استهدف منزل ظاهر قدير وهو نائب رئيس البرلمان وينتمي لعائلة سياسية شهيرة تعارض منذ وقت طويل حركة طالبان وتنظيم داعش ويعيش معظم أفرادها في إقليم ننكرهار بشرق البلاد.

وقال مسؤولون إن الحارسين قتلا عندما فجر أحد المهاجمين سترته الناسفة فيما قتل المهاجم الآخر بالرصاص على الفور.