حجاج بيت الله الحرام لهذا العام ينتمون إلى 168 جنسية

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية أن المملكة جندت أكثر من 300 ألف مدني وعسكري لخدمة ضيوف الرحمن وتأمين رحلتهم الإيمانية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الفيصل في منى، حيث رفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على اهتمامه وتوجيهاته الدائمة بتقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن، مقدما شكره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على توجيهاته ومتابعته لكل أمور الحج، ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا لمتابعته كل خطوات الحج، بحسب ما اوردت وكالة الأنباء السعودية السرمية «واس».

وقال أمير منطقة مكة المكرمة أنه تم ضبط 101 حملة حج وهمية، ومنع 490785 مخالفا لأنظمة الحج من الدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وأعيدت 219890 مركبة مخالفة من الدخول، كما تم القبض على 9599 ناقلا مخالفا، مضيفا أن عدد الحجاج من الخارج والداخل النظاميين لهذا العام يتجاوز 2 مليون حاج، إذ بلغ عدد الحجاج القادمين من خارج المملكة (1.752.014) حاجا، كما بلغ عدد حجاج الداخل الممنوحين تصاريح حج 126.092 مواطنا و102.936مقيما، كما وصل 1564 حاجا قطريا لتأدية مناسك الحج للعام الحالي، فيما بلغ عدد الذين أدوا الحج العام الماضي 1210 حجاج قطريين.

وأعلن الفيصل جاهزية قطار المشاعر لنقل 365 ألف حاج، كما أنهت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة 14 مشروعا بقيمة 300 مليون ريال نفذت بناء على ملاحظات اللجان الميدانية لتسهم في التسهيل وتوفير المزيد من الراحة لضيوف الرحمن، فيما تم توفير 21 ألف حافلة لتصعيد أكثر من 2 مليون حاج.

وذكر أن وزارة الصحة سخرت 30 ألف طبيب وممارس صحي لتقديم الخدمة للحجاج، ووفرت 5000 سرير في مكة والمشاعر المقدسة و(550) غرفة عناية مركزة، وجهزت 135 مركزا صحيا و17 مستشفى لتقديم الخدمات الصحية لضيوف الرحمن، كما تم تجهيز 100 فرقة طبية ميدانية في المشاعر مزودة بأحدث الخدمات الطبية، مضيفا «سيتم تحجيج أكثر من 400 حاج في قافلة خادم الحرمين الشريفين الطبية وهم الذين لم يتمكنوا من إكمال حجهم لظروفهم الصحية».

وبين أن وزارة المالية أنشأت مراكز للإيواء في عرفات ومنى ومزدلفة تتسع لأكثر من 51 ألف شخص وتستخدم في حالات الطوارئ والحوادث لا قدر الله، فيما جندت وزارة البلدية والشؤون القروية أكثر من 23 ألف شخص لتأمين نظافة مكة والمشاعر المقدسة خلال أيام الحج، وتعمل شركة المياه الوطنية على ضخ أكثر من 18 مليون متر مكعب خلال موسم الحج بزيادة 21% عن ما تم ضخه في العام الماضي.

وقال الفيصل: إن قيمة مشاريع شركة الكهرباء المنفذة استعدادا لحج هذا العام في مكة والمشاعر المقدسة بلغت قيمتها 454 مليون ريال، فيما يتوقع أن تبلغ الأحمال القصوى لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 4570 ميجاوات.

ولفت إلى أن لجنة السقاية والرفادة بالإمارة ستتولى توزيع 22 مليون وجبة وعبوة ماء خلال موسم حج العام الحالي.

وعن الجهود التي تبذلها القطاعات في موسم الحج قال أمير منطقة مكة المكرمة «أقدم الشكر لكل من أسهم في الإعداد لموسم حج هذا العام وأخص بالشكر رجال الأمن الذين يقدمون جهودا مميزة يفخر بها كل سعودي» مضيفا «أفخر بمكة وأهلها وبما يقدمونه من أعمال تطوعية لضيوف الرحمن وكلما رأيتهم أزداد فخرا بهم»، لافتا إلى أن أعداد المتطوعين ستتزايد وأن الفرصة متاحة أمام الجميع لخدمة ضيوف الرحمن وهذا شرف أسبغه الله على المملكة وشعبها.

وفي رد على سؤال عن الحملات التي تشنها بعض وسائل الإعلام ضد المملكة والدعوات لتسييس الحج قال الفيصل «لا تسييس للحج وخير جواب لكل من يقلل من جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن ما يشاهده العالم من خدمات يتم تقديمها لضيوف الرحمن ولا نرجو من وراء ذلك إلا الثواب من الله»، مضيفا «نفتخر بأننا نحسد ونغبط على ما نقوم به لخدمتهم وهذا خير دليل على أننا نعمل وإذا قلنا نفعل».

وردا على سؤال عن استضافة خادم الحرمين الشريفين لحجاج دولة قطر، قال الفيصل «إن ذلك غير مستغرب على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خصوصا أن الإخوة والأشقاء القطريين ضيوف للرحمن وعلينا واجب خدمتهم»، داعيا حجاج بيت الله الحرام للتفرغ للعبادة وأن يقوموا بما جاؤوا لهذه البقعة من أجله والجميع هنا لخدمتهم وتسهيل رحلتهم الإيمانية.

وختم أمير منطقة مكة المكرمة بالتأكيد على أن مشروعا لتطوير المشاعر المقدسة (منى ومزدلفة وعرفات) في لمساته النهائية لدى وزارة الحج والعمرة وقد وافق عليه خادم الحرمين الشريفين، كما أن مشروع إنشاء جامعة للحج والعمرة محل للدراسة حاليا.

الى ذلك، تتوافد جموع الحجيج اليوم، الموافق التاسع من ذي الحجة إلى صعيد عرفات، في هذا اليوم المشهود الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأفضل الأيام، إذ يقف المسلمون في عرفات منذ طلوع الشمس حتى غروبها.

وبعد يوم التروية في منى أمس يقف الحجاج الذين يقدر عددهم بأكثر من مليوني حاج اليوم على عرفات الركن الذي لا يكتمل الحج إلا به، وإذا دخل وقت الظهر خطب الإمام في الناس خطبة تذكير وعظة وإرشاد، ثم يصلي بالحجاج الظهر والعصر جمعا وقصرا، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصلي قبلهما ولا بينهما ولا بعدهما شيئا.

فإذا غربت الشمس ينفر الحجاج من عرفة إلى مزدلفة للمبيت بها، ويصلي بها الحاج صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير ويستحب للحاج الإكثار من الدعاء والأذكار، ويجمع الحاج الحصى (الجمار)، ثم يقضي ليلته في مزدلفة حتى يصلي الفجر وبعد ذلك يتوجه الحاج الى منى لرمي العقبة الكبرى.

من جانبها، أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي امس نجاح المرحلة الأولى من خطتها لموسم حج العام الحالي تحت شعار «خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا» والمقدمة في المسجد الحرام لخدمة ضيوف الرحمن.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د.عبدالرحمن السديس قوله «ان خطة موسم حج هذا العام تميزت عن الأعوام السابقة بتكريس الجهود وتضاعف العطاء وتعاضد الإدارات ومنسوبيها لخدمة الحاج والزائر عبر حملتها».

وأكد السديس أن السواعد الشابة والطاقة البشرية الهائلة لاتزال على أهبة الاستعداد لتوفير بيئة آمنة في الحرمين الشريفين مفعمة بالطاقة العالية والإخلاص والتفاني لخدمة ضيوف الرحمن لإبراز الصورة العالمية المشرقة للحرمين الشريفين وإظهار قيم الإسلام والمسلمين الحقيقية وتحقيق تطلعات القيادة السعودية.

وأعرب عن تمنياته ودعائه للمولى تعالى بأن يعين حجاج بيت الله الحرام على أداء المناسك ويلهمهم الصواب والرشاد وأن يتقبل منهم حجهم وعبادتهم وأن يعيدهم إلى بلادهم سالمين غانمين.

وثمن رعاية وحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده على كل ما يتعلق بالحج والحرمين الشريفين وراحة ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام.

كما أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية دخول 1.75 مليون حاج يمثلون 168 جنسية إلى المملكة عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية لتأدية مناسك حج هذا العام 1438.

وبينت المديرية في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية أن عدد الذكور بلغ 940.3 ألف حاج يمثلون 54% من إجمالي الحجاج القادمين فيما بلغ عدد الإناث 811.6 ألف حاجة يمثلن نسبة 46%.

وأشارت إلى أن عدد الحجاج هذا العام شهد زيادة عن العام الماضي بلغت 426.26 ألف حاج أي بنسبة 32%.

وأوضحت أن عدد الحجاج القادمين هذا العام عن طريق الجو بلغ 1.64 مليون حاج وعن طريق البر 88.8 ألف حاج فيما بلغ عدد الحجاج القادمين عن طريق البحر 14.8 ألف حاج.

وعلى الصعيد ذاته، أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية امس أن إحصاء الحجاج القادمين من خارج المملكة وداخلها لموسم حج هذا العام 1438 عبر منافذ مدينة مكة المكرمة سيتوقف عند الساعة السادسة والنصف من مغيب شمس اليوم الموافق التاسع من شهر ذي الحجة (يوم عرفة) بالتوقيت المحلي.

وأوضحت الهيئة أن الإعلان النهائي عن إجمالي عدد الحجاج وإصدار النشرة التفصيلية لإحصاءات الحج لهذا العام سيتم بعد ساعات قليلة من مساء اليوم نفسه.

وفي نفس السياق، أعلن الدفاع المدني السعودي اكتمال جميع الترتيبات للحفاظ على سلامة الحجيج يوم التاسع من ذي الحجة (عرفة)، مشيرا الى أنه تم الاستعداد لجميع المخاطر المحتملة في مشعر عرفة.

وأوضح العميد عبدالله بن عبدالمحسن الحماد قائد الدفاع المدني بمشعر عرفة في تصريح له، أن الدفاع المدني قام بتأمين أحدث الآليات والمعدات لمراقبة ومتابعة حركة الحجاج بجبل الرحمة ومسجد نمرة إضافة إلى أبراج مراقبة مجهزة بمشعر عرفات ونشر مجموعة من الفرق التي تتمركز في هذين الموقعين.