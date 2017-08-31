يبدأ الحجيج اليوم باستخدام أطول طريق للمشاة في العالم، انتهت السلطات السعودية من تنفيذه وفق أعلى المعايير، ويمتد من جبل الرحمة إلى منى بطول 25 كيلومترا.

وشمل تنفيذ الطريق 4 مسارات بإجمالي أطوال تزيد على 25 كيلومترا، وبلغ طول الطريق الأول 5100 متر طولي، والثاني 7580 مترا طوليا، والثالث 7556 مترا طوليا، والرابع 4620 مترا طوليا.

وقالت وكالة الأنباء السعودية: ان «أمانة العاصمة المقدسة (مكة المكرمة) انتهت من تنفيذ أحد أهم وأكبر المشروعات بالمشاعر المقدسة، وهو مشروع تنفيذ وتهيئة طرق المشاة التي تمتد من منطقة جبل الرحمة بمشعر عرفات، وحتى مشعر منى مرورا بمزدلفة».

وأوضح مدير عام الطرق بالأمانة زهير سقاط، أن المشروع صمم وفق أحدث الطرق الفنية والهندسية مع مراعاة أفضل المعايير العالمية، ليكون متاحا للاستخدام من حجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج لهذا العام.

ويهدف المشروع إلى تأمين الراحة والأمن والسلامة لحجاج بيت الله الحرام أثناء تنقلهم بين المشاعر المقدسة (عرفات ـ مزدلفة ـ منى)، وتم خلال المشروع رصف الطريق من ببلاط من الانترلوك، وتركيب كراسي على جانبي الطريق ومظلات للوقاية من الشمس.

كما تم وضع حواجز خرسانية كروية لمنع دخول المركبات إلى طريق المشاة، مع تنفيذ العديد من المجسمات بما يتناسب مع قدسية المكان، ولتضفي المزيد من الراحة لسالكي الطريق، وتم إنارة الطريق بواسطة أعمدة عالية التقنية، وكشافات LED شديدة الإضاءة.