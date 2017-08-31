ثامر السليم

أشاد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة م.فريد أسد عمادي بجهود جميع أعضاء بعثة الحج الذين يبذلون قصارى ما لديهم لخدمة ضيوف الرحمن من الكويت، وسعيهم الدؤوب لتوفير سبل الراحة لهم في المشاعر المقدسة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام عمادي ورئيس بعثة الحج الكويتية خليف الأذينة والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية بدر العتيبي ورؤساء الفرق التابعة للبعثة، إلى مقرات بعثة الحج في المشاعر المقدسة شملت كلا من عرفات ومزدلفة ومنى، وزيارة عدد من الحملات الكويتية فضلاً عن جولة قام بها في مقر بعثة الحج الكويتية في حي النسيم.

وقال عمادي: إن هذه الجولات تأتي للاطمئنان على سير العمل واستكمال الاستعدادات لاستقبال حجاج الكويت في المشاعر المقدسة، إضافة إلى جولة على عدد من الحملات الكويتية للاطمئنان على أحوال الحجاج، وعلى أوضاعهم وسماع ملاحظات أصحاب الحملات والحجاج لمعالجتها بأسرع وقت ممكن، والإجابة عن استفساراتهم وتسجيل ملاحظاتهم.

وأضاف: بفضل الله بدأت حملات الحج الكويتية بالوصول إلى مكة المكرمة، وجميع الأمور تسير وفق ما هو مخطط له، وبأحسن ما يكون، بما في ذلك الحملات التي نقلت الحجاج المقيمين بصورة غير قانونية.

وتابع: إن بعثة الحج الكويتية ما جاءت إلى مكة المكرمة إلا لخدمة حجاجنا، وجميع أعضاء البعثة على أتم الاستعداد لخدمة الحجاج من الكويت وتحت تصرفهم، من أجل توفير سبل الراحة لهم.

الأذينة: حجاجنا قضوا يوم التروية ويتوجهون صباح اليوم إلى عرفات

بدأ ضيوف الرحمن أمس أول مناسك الحج لهذا الموسم 1438هـ بالتوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم «التروية» الموافق 8 ذي الحجة والاستعداد للوقوف في مشعر عرفات صباح اليوم الخميس. وقال رئيس بعثة الحج الكويتية خليف الأذينة في تصريح صحافي إن حجاج الكويت أتموا قضاء شعيرة التروية في منى بسلام ومن دون أي مشاكل، وأن عملية انتقال الحجاج من مكة المكرمة إلى مشعر منى كانت ميسرة وسهلة.

وذكر الأذينة أن جميع المخيمات الخاصة بحجاج الكويت في مشعر عرفات وكذلك الخاصة ببعثة الحج الكويتية أصبحت جاهزة وتم تسلمها، وتم التأكد من ذلك من خلال الجولة التي قام بها أعضاء البعثة يوم أول من أمس الثلاثاء إلى المشاعر المقدسة منى ومزدلفة وعرفات، مشيرا إلى أنه سيتم انتقال الحجاج إلى مشعر عرفات صباح اليوم الخميس عن طريق قطار المشاعر.

وأكد رئيس بعثة الحج الكويتية أن أوضاع حجاج الكويت حتى الآن «مطمئنة» وهم يتمتعون بصحة جيدة، ويحظون بجميع أشكال الرعاية والمتابعة سواء من قبل أصحاب الحملات الذين يولونهم الرعاية الكاملة، أو من قبل بعثة الحج الكويتية وفرقها المختلفة التي تقوم بعملية التفتيش على الحملات للتأكد من توافر جميع الاشتراطات المطلوبة.

وزاد إن الحجاج سيتوجهون بعد منتصف الليل من مشعر منى إلى مشعر عرفات، حيث استعدت الحملات لإتمام هذه العملية بنجاح من خلال الانتهاء من تجهيز مخيماتها لاستقبالهم الحجاج.

ودعا الأذينة جميع حملات الحج الكويتية إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية من أجل ضمان سلامة الحجاج، مؤكدا أن جميع فرق بعثة الحج الكويتية المتمثلة بوزارات الأوقاف والصحة والإعلام والداخلية والإدارة العامة للإطفاء والهيئة العامة للشباب وجمعية الهلال الأحمر الكويتي، إضافة إلى القنصلية الكويتية في جدة، جميعهم يعملون بروح الفريق الواحد من أجل خدمة جموع الحجاج.

وفي ختام تصريحه، شكر رئيس بعثة الحج الكويتية صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين، وسمو رئيس مجلس الوزراء، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية على دعمهم اللامحدود لبعثة الحج الكويتية، ومتابعتهم الحثيثة لجميع أعمالنا.

كما أثنى الأذينة على الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتمكين حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسك حجهم بيسر وسهولة.

الحزيمي: الحج جائزة عظيمة من رب العالمين

مشعر منى: أسامة ابوالسعود

«لبيك اللهم لبيك، ان الحمد لك والنعمة لك والملك لا شريك لك».. بأعظم تلبية بهذا النداء الخالد وفي مشهد عظيم توافد ضيوف الرحمن الى مشعر منى، استعدادا لقضاء الركن الأعظم في الحج وهو الوقوف بعرفات مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم «الحج عرفة».

جاء حجاج بيت الله الحرام من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معدودات، كلهم أمل ورجاء في عفو الرحمن ومغفرته وان يعودوا الى ديارهم «كيوم ولدتهم أمهاتهم».

وفي حملات الحج الكويتية توجه ضيوف الرحمن الى مشعر منى مكبرين ومهللين آملين رحمة رب العالمين.

وخلال محاضرة للمشاركين في حملة الضويحي قال الإمام رائد الحزيمي: نحن في نعمة نغبط عليها اليوم بسهولة الوصول الى مناسك الحج من الكويت، بخلاف المسلمين من مختلف دول العالم وما يلقونه اليوم من مشقة وتعب، وايضا كيف كان المسلمون قديما يلاقون من العناء والمشقة.

واكد ان كل عبادة فيها مشقة من اجل التقوى وتهذيب النفوس، وحمدا لله الذي اصطفانا ضيوفا عنده في البيت الحرام وحق على المزار ان يكرم الزائر، فما بالنا برب العالمين الكريم. واكد الحزيمي ان الحج جائزة عظيمة من رب العالمين «من حج ولم يرفث رجع كيوم ولدته أمه».

ويجب ان نستشعر عظمة الموقف في حضرة الرحمن وفي بيت الرحمن والوقوف بعرفات تلك الشعيرة العظيمة، حيث يجتمع ملايين المسلمين في صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم في الحج.

ودعا الله ان يصلح حال الأمة وان يديم الأمن والأمان والاستقرار في بلدنا الكويت والمملكة وسائر بلاد المسلمين.