أكدت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، حدوث هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر في مدينة (زيارت علي) بمحافظة (هرمزكان) جنوب إيران.

وقال مركز رصد الزلازل الإيراني في بيان صحافي، إن الهزة الأرضية التي وقعت عند الساعة 26ر06 صباح اليوم بالتوقيت المحلي ،لافتا إلى أن الهزة تلتها 9 توابع زلزالية أشدها كانت بقوة 3.4 درجة، لافتا إلى انه لم ترد تقارير عن خسائر بشرية ومادية حتى الآن.

يذكر أن ناحية (زيارت علي) تابعة لمدينة رودان الواقعة على بعد 90 كم إلى الشرق من مدينة (بندرعباس) التي تعد مركز محافظة (هرمزكان) جنوب ايران.