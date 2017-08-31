قتل شرطيان اليوم الخميس في الجزائر عندما فجّر انتحاري حزامه الناسف بعد محاولة دخول مديرية الشرطة في تيارت التي تبعد 350 كلم جنوب غرب العاصمة الجزائرية، بحسب حصيلة جديدة لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

واستهدف الاعتداء مديرية الأمن في تيارت وفق ما نقلت الوكالة عن إدارة الأمن الوطني.

وأوضحت الوكالة "حاول إرهابي كان يحمل حزاماً ناسفاً الدخول إلى مقر أمن الولاية مستعملاً سلاحاً نارياً إلا أن رد رجال الأمن كان سريعا حيث ألقى أحدهم نفسه ببسالة على الإرهابي لمنعه من التقدم أكثر ليلقى حتفه مع الإرهابي الذي فجر نفسه. ومكن التدخل الشجاع لعناصر الشرطة المكلفين بالحراسة من تجنب حمام من الدم، لا سيما و أن مقر أمن ولاية تيارت يقع في منطقة مكتظة بالسكان".

وأضافت أن شرطي حراسة ثانيا قُتل متأثرا بجروح أُصيب بها في التفجير.

وهي المحاولة الثانية لتنفيذ اعتداء انتحاري ضد مقر للشرطة منذ مطلع السنة في الجزائر. وفي فبراير 2017 تبنى تنظيم "داعش" اعتداء انتحاريا تم إحباطه ضد مديرية أمن في قسنطينة على بعد حوالى 430 كلم شرق العاصمة.

ورغم تبني ميثاق السلم والمصالحة في 2005 لانهاء الحرب الاهلية التي شهدتها الجزائر في تسعينات القرن الماضي واوقعت 200 الف قتيل، لا تزال مجموعات اسلامية مسلحة تنشط في بعض مناطق الجزائر خصوصا في شرق البلاد وجنوبها.