اعتبرت محكمة باكستانية لمكافحة الإرهاب أن الرئيس السابق برويز مشرف المتهم في قضية اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بنظير بوتو «هاربا» وأمرت بمصادرة ممتلكاته، على ما أعلن مسؤول في المحكمة امس.

ويتعرض مشرف لملاحقات قضائية في اربع قضايا تعود الى 2007، ومنها دوره المفترض في اغتيال منافسته بنظير بوتو وفرض حالة الطوارئ والتي توجه إليه بسببها تهمة «الخيانة العظمى».

وأطاح الجنرال برويز مشرف بحكم رئيس الوزراء نواز شريف عام 1999 في انقلاب، ثم استقال في 2008 وأقام في المنفى.

ولدى عودته إلى باكستان في 2013 منع من الترشح في الانتخابات واضطر إلى مواجهة عدد من الدعاوى القضائية.