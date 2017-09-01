لقي 3 أشخاص مصرعهم بينهم انتحاري فجر سيارة مفخخة كان يقودها مستهدفا بوابة عسكرية تابعة لقوات مجلس النواب الليبي ببلدة النوفلية شرق مدينة سرت.

ونقلت وسائل إعلام ليبية خاصة عن مصادر أمنية لم تسمها قولها إن «المفخخة كان يقودها انتحاري لقي حتفه بعد أن استهدفت سيارته بوابة يتمركز بها عناصر من قوات يقودها خليفة حفتر».

وأكدت تلك المصادر، أن «حصيلة الوفيات الأولية هما عنصران فضلا عن الانتحاري وجرح 4 آخرين إصاباتهم متفاوتة الخطورة فيما أغلقت البوابة بالتزامن مع وصول تعزيزات أمنية للمنطقة».

ولم تبين المصادر طبيعة البوابة وفيما إذا كانت نقطة تفتيش أم حراسة لمعسكر أم تمركزا عسكريا.