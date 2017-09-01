الصين تحذر: القضية الكورية ليست «لعبة كمبيوتر»

حذرت كوريا الشمالية، اليابان بأنها تخاطر «بتدمير نفسها» بشكل وشيك بسبب اصطفافها الى جانب الولايات المتحدة، فيما جددت طائرات مقاتلة وقاذفات أميركية تحليقها فوق كوريا الجنوبية في استعراض للقوة ضد الشمال.

وانتقدت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية طوكيو قائلة «ان اليابان رفعت أكمامها لدعم العمليات التي يقوم بها سيدها في مواجهة كوريا الشمالية».

وأضافت ان الصلة العسكرية بين الحلفاء أصبحت تهديدا خطيرا لشبه الجزيرة الكورية، معتبرة ان طوكيو «لا تدرك انها تعجل بتدمير نفسها».

من جهتها، حذرت الصين من أنها لن تسمح بالحرب أو الفوضى في شبه الجزيرة الكورية، في أعقاب قيام طائرات حربية أميركية من طراز (بي - 1 بي) وطائرات مقاتلة من طراز (إف -15 كيه) من كوريا الجنوبية بمناورات جوية مشتركة على خلفية تجدد التهديدات المتبادلة بين واشنطن وبيونغ يانغ بعد اطلاق الأخيرة صاروخا باليستيا متوسط المدى فوق اليابان.

وأعربت وزارة الخارجية الصينية عن القلق البالغ من التوترات المتصاعدة حاليا، وحذرت المتحدثة باسم الوزارة هوا تشان يينغ من أن القضية الكورية هي أمر خطير وليس لعبة من ألعاب الكمبيوتر.

ونددت بكين بالدعوة الى مزيد من العقوبات بحق كوريا الشمالية وبـ«الدور المدمر لبعض الدول» المتهمة بتقويض أي جهد للتفاوض.

وقالت الخارجية الصينية «من المؤسف ان بعض الدول تتجاهل بشكل انتقائي متطلبات الحوار ولا تتحدث الا عن العقوبات. في وقت تعمل الصين وآخرون من أجل مباحثات سلمية، يعرقلون عملنا ويجعلوننا نتعثر» في إشارة لليابان والولايات المتحدة.

جاء ذلك بعدما قامت طائرات عسكرية أميركية، بمناورات مع طائرات أخرى من كوريا الجنوبية، بالقرب من الحدود الكورية الشمالية.

وأرسل الجيش الأميركي أربع طائرات شبح من طراز «إف35- بي»، وقاذفتين استراتيجيتين من طراز «بي1- بي»، للمشاركة في هذه المناورات التي اختتمت امس.

وقال الليفتنانت جنرال وون ان تشول، قائد عمليات القوات الجوية الكورية الجنوبية: «أيا كان التوقيت أو الطريقة أو المكان الذي سيقوم منه العدو بالاستفزاز، فإننا سننتقم تماما، لجعله يشعر بإحساس لا يمكن التغلب عليه من الخوف والندم الشديدين».