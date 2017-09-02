منحت السلطات الإسرائيلية المستوطنين اليهود في وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية سلطة إدارة شؤونهم البلدية في إجراء يرى فيه مناهضو الاستيطان تعزيزا للفصل العنصري في المدينة. وقال جيش الاحتلال إنه وقع أمرا بتعزيز سلطات المستوطنين الذين كانوا يسيرون شؤونهم اليومية عبر مجلس يمثل إدارة محلية ولم تكن له صفة قانونية.



وبموجب هذا الأمر، سيتم تشكيل مجلس يمثل سكان الحي اليهودي الاستيطاني في الخليل ويوفر خدمات بلدية. ويبلغ عدد سكان مدينة الخليل نحو 200 ألف فلسطيني يعيش بينهم نحو 800 مستوطن. وقالت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية انه «من خلال منح المستوطنين اليهود وضعا رسميا فإن الحكومة الإسرائيلية تشرع نظام الفصل العنصري في المدينة».