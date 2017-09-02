عواصم - وكالات: حذرت الخارجية الأميركية، مواطنيها من إمكانية وقوع هجمات «محتملة» في اوروبا. وقال تحذير للوزارة إن «الحوادث التي تمت على نطاق واسع في فرنسا وروسيا والسويد والمملكة المتحدة وإسبانيا وفنلندا، تظهر أن «داعش» و«القاعدة» والمرتبطين بهما، يمتلكون القدرة على تخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية في اوروبا». وتابع البيان «على الرغم من أن الحكومات المحلية تواصل مكافحة الإرهاب، فإن الوزارة تظل قلقة من احتمال وقوع هجمات محتملة في اوروبا»، داعيا «المواطنين الأميركيين الى أن يكونوا في حالة تأهب من احتمال قيام المتعاطفين مع الإرهابيين، او المتطرفين ذاتيا (ليسوا منتمين لمنظمات إرهابية) بهجمات دون سابق إنذار أو انذار بسيط».

وأشار البيان إلى أن المتطرفين قد يحاولون استهداف الاماكن العامة المزدحمة مثل المواقع السياحية ومواقف المواصلات والأسواق والمراكز التجارية والمؤسسات الحكومية المحلية، لافتا إلى لجوء الإرهابيين إلى انواع من الاسلحة التي يصعب اكتشافها قبل تنفيذ الهجوم.

من جهة اخرى، وافق القضاء البلجيكي على تسليم فرنسا، بموجب مذكرة توقيف اوروبية، ياسين عطار شقيق احد المنسقين المفترضين لاعتداءات باريس وبروكسل.

وقال متحدث باسم النيابة العامة الاتحادية البلجيكية ان مذكرة التوقيف «باتت قابلة للتنفيذ»، لكن تسليم المعني لفرنسا قد يتطلب عدة أشهر لأنه متورط في عدة ملفات في بلجيكا.

وإصدار مذكرة توقيف أوروبية يعني ان قضاة التحقيق الفرنسيين المكلفين التحقيق في اعتداءات 13 نوفمبر 2015 بباريس (130 قتيلا) يرغبون في الاستماع الى ياسين عطار كمقدمة ربما لتوجيه الاتهام اليه.