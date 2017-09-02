أعلنت جماعة "الحوثي"، اليوم السبت، أن مسلحيها والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، أطلقوا صاروخا باليستيا، باتجاه السعودية.

ونقلت قناة "المسيرة" الفضائية، الناطقة باسم الحوثيين، في خبر عاجل عن مصدر عسكري قوله "إن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية (مسلحو الحوثي وقوات صالح) أطلقت صاروخا باليستيا من طراز قاهر- 2 على منطقة جازان، جنوبي السعودية (محاذية لحدود اليمن)".

وزعم المصدر (لم تسمه القناة) أن "الصاروخ الباليستي استهدف معسكرا لجنود سوادنيين، وأنه أصاب هدفه بدقة".

ولم يتطرق المصدر إلى تفاصيل إضافية، دون أن يصدر الجيش السعودي أو التحالف العربي أي بيان حول ذلك.

وسبق أن أطلق الحوثيون عدة صواريخ باليستية باتجاه السعودية، خلال الفترة القليلة الماضية، أعلن التحالف العربي اعتراض العديد منها.