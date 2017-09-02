جدد رئيس التحالف الوطني (أكبر كتلة سياسية داخل البرلمان العراقي)، عمار الحكيم، اليوم السبت، رفضه لإجراء استفتاء انفصال الإقليم الكردي شمال العراق، مؤكدا أن "من يعتقد أن الانفصال ينهي المشاكل فهو واهم".

وقال الحكيم في كلمة له أمام آلاف من أنصاره عقب صلاة العيد بمقره وسط بغداد، إن "عراقنا الواحد هو ضمان حريتنا وقوتنا وشموخنا، وسنبقى نفتخر بعلاقاتنا التاريخية والمصيرية مع إخوتنا الأكراد شعبا وقادة، ومن يعتقد أن الانفصال ينهي المشاكل فهو واهم".

وأضاف الحكيم، الذي يمتلك ائتلافه 180 مقعدا في البرلمان من أصل 328، إن "التجارب أثبتت أن ضعف العراق يتسبب في ضعف كل المنطقة، وأن هذه القناعة أصبحت راسخة الآن عند جيرانه"، مؤكدا أن "مصلحة المنطقة بعراق قوي ومتصالح مع الجميع".

والاستفتاء، المزمع إجراؤه، في 25 سبتمبر المقبل، غير مُلزم، بمعنى أنه يتمحور حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث في الإقليم الكردي، وهي: أربيل والسليمانية ودهوك، ومناطق أخرى متنازع عليها، بشأن إن كانوا يرغبون بالانفصال عن العراق أم لا.

وترفض الحكومة العراقية الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور العراق، الذي أقر في 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيًا أو اقتصاديًا أو قوميًا.

كما ترفض الجارة تركيا إجراء هذا الاستفتاء، وتقول إن الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية مرتبط بإرساء الأمن والسلام والرخاء في المنطقة.

وأعربت الولايات المتحدة في أكثر من مناسبة عن قلقها من الاستفتاء، معتبرة أنه سيشكل انحرافًا عن الأولويات العاجلة، مثل هزيمة "داعش" وتحقيق استقرار البلاد.