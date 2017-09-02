رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، اليوم السبت، بإعلان تحرير مدينة (تلعفر) ومحافظة نينوى في العراق مما يسمى تنظيم (داعش) الإرهابي.

وقدم أبوالغيط في بيان له، "خالص التهنئة للعراق قيادة وحكومة وشعباً على تحقيق هذا الانتصار المهم على تنظيم (داعش) الإرهابي وبما يمهد الطريق لاستعادة الدولة العراقية سيطرتها على كامل التراب الوطني ودحر جماعات الإرهاب والتطرف نهائيا".

وثمن في هذا الإطار التضحيات والجهود الكبيرة التي بذلها الجيش العراقي على مدار الفترة الماضية وأثمرت تحقيق انتصارات ملموسة على تنظيم (داعش) وأبرزها تحرير مدينة الموصل.

وشدد على أهمية أن تشهد الفترة المقبلة البناء على هذه الانتصارات والعمل بقوة من أجل تعزيز التلاحم بين كل مكونات الشعب العراقي.

وذكر أن من شأن ذلك ضمان استعادة كامل الأمن والاستقرار في العراق والحفاظ على وحدة الأرض العراقية ومراعاة مصالح كل أبنائه والمضي قدما في عمليات إعادة الإعمار فضلا عن عودة المهجرين إلى مناطقهم الأصلية.

يذكر أن تحرير تلعفر الواقعة غرب محافظة نينوى العراقية يعني اكتمال استعادة كامل مدن المحافظة وعاصمتها الموصل التي كانت إلى وقت قريب عاصمة لدولة الخلافة المزعومة لتنظيم (داعش).