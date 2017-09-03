أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن المملكة العربية السعودية تسعى لتحقيق وحدة الصف في العالم الإسلامي، وقال إن "أذرع الإرهاب سعت للنيل من المقدسات" لكن المملكة "حققت نجاحات كبيرة في تجفيف منابعه"

وخلال حفل الاستقبال السنوي لكبار الشخصيات من الحجاج بقصر منى، قال الملك سلمان: "لقد شرف الله هذه البلاد وأهلها بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، فسخرت كافة إمكاناتها البشرية والمادية لتمكين ضيوف الرحمن والتيسير عليهم في أداء حجهم"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.



وأضاف: "نحن على المضي في تحقيق أعلى مستوى من الخدمات للحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة في تطوير مستمر ووفق منظومة متكاملة تهدف إلى المزيد من التيسير في أداء الحج وسلامة قاصدي بيت الله الحرام ومسجد رسوله الكريم، مواصلين بأعمالنا الجهود العظيمة التي بذلها ملوك هذه البلاد منذ عهد مؤسسها الملك عبدالعزيز".

وتابع الملك سلمان بالقول: "لقد سعت أذرع الإرهاب للنيل من المقدسات ولم تراع الحرمات، لكن المملكة وبالتعاون مع أشقائها وأصدقائها حققت نجاحات كبيرة في استئصال الإرهاب وتجفيف منابعه بكل حزم وعزم ودون هوادة"، مؤكدا أن "السعودية تمثل قلب العالم الإسلامي وتستشعر آمال وآلام المسلمين في كل مكان، وتسعى بكل جهد لتحقيق وحدة الصف والتعاون والتكاتف في عالمنا الإسلامي وتحقيق الأمن والسلم في العالم أجمع".