قالت وسائل إعلام إسرائيلية ان ثمة اتجاه لتقديم لائحة اتهامات بالفساد بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة، إثر ظهور أدلة راسخة على ارتكابهما مخالفات. ونقلا عن مصدر قضائي إسرائيلي لم تحدد هويته، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن «هناك أدلة راسخة تبرر تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، في الملف المعروف بملف 2000، والذي يشتبه فيه أن رئيس الوزراء عقد صفقة رشاوى مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت، ارنون موزيس». واعتبر المصدر القضائي أنه «كان من الممكن تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في هذا الملف قبل أشهر عديدة».