عواصم - وكالات: قال وزير الخارجية البلجيكي ديديه ريندرز، إن بلاده وأوروبا مستعدة للإسهام في الحوار بين أطراف الأزمة الخليجية لإيجاد حل لها.

وأضاف ريندرز، خلال مؤتمر صحافي مشترك، في بروكسل، مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، امس الأول، أن مهمة الحوار تقع على عاتق الأطراف الخليجية، لكن بلاده وأوروبا مستعدتان للمساعدة إذا استدعت الحاجة، حسب ما افادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية «قنا».

وأشار إلى أنه التقى، منذ أسابيع، وزير الخارجية السعودي (عادل الجبير)، وبين له أن بلاده وأوروبا مستعدتان للمساهمة في الحوار.

ورحب الوزير البلجيكي بزيارة أمير قطر المرتقبة إلى بلجيكا قبل نهاية العام الحالي، مؤكدا أن «هناك نقاشات مستمرة بين الحكومتين حول عدد من الاتفاقيات، ونحن منفتحون للغاية لكي نستكملها».

وتابع «كما أننا نعمل معا في مجال مكافحة الإرهاب، وفي أماكن مختلفة من العالم منها سورية والعراق، ونحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لكي نوقف تمويل الأنشطة الإرهابية».

من جانبه، قال وزير الخارجية القطري إن «المنطقة لم تكن بحاجة إلى التطورات الأخيرة المتعلقة بالأزمة الخليجية، خاصة في هذه الفترة الزمنية التي تشهد نزاعات متعددة».

وشدد على أن «قطر تشجع أي فكرة أو آلية جديدة تؤكد على مبدأ الشفافية فيما يتعلق بالتمويل وتبادل المعلومات لمكافحة الإرهاب».