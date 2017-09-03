عوام - وكالات: كشف وزير الخارجية الصومالي، يوسف جراد عمر، في رسالة ديبلوماسية وجهها إلى السفير الأميركي في الصومال، ستيفن شواترز، عن قيام حركة «الشباب» بتزويد إيران باليورانيوم من مناجم سيطرت عليها مؤخرا.

وطالب الوزير الصومالي إدارة الرئيس دونالد ترامب بتحرك عسكري أميركي عاجل، لمنع حركة الشباب المتطرفة من نقل المزيد من اليورانيوم من المناطق التي استولت عليها إلى إيران.

ووفقا لقناة «فوكس نيوز» الأميركية، فقد أكد المسؤول الصومالي، قيام جماعة الشباب التابعة لتنظيم «القاعدة» بإرسال اليورانيوم إلى إيران، بعد أن استولت على إحدى الشركات العاملة في مناجم اليورانيوم بأفريقيا.

ونقلت القناة عن السفير الصومالي في واشنطن، أحمد عوض، قوله إن الرسالة صدرت بالفعل من قبل وزير الخارجية، يوسف عمر، في 11 أغسطس الفائت، وتحذر من سيطرة الجماعات المتطرفة على أجزاء من البلاد حيث يمكن تلخيص هذه الرسالة بكلمة واحدة هي «اليورانيوم».

وتابعت الرسالة: «لقد استولت قوات حركة الشباب على رواسب معتبرة من اليورانيوم في منطقة غالمودوغ، ونقلتها إلى إيران».