حذر تقرير أوروبي من وجود 50 ألف متطرف على الأراضي الأوروبية 70% منهم في بريطانيا وحدها.

وكشف التقرير، الذي أعده المنسق الأعلى لشؤون مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي، جيل دي كريشوف أن هؤلاء ربما يشنون هجمات إلكترونية ضد أهداف شديدة الخطورة.

ووفق المعطيات الأوروبية الجديدة، فإن 3 آلاف من هؤلاء يمثلون مصدر قلق لجهاز الاستخبارات الداخلي البريطاني «أم آي 5»، بينما يتم اقتفاء أثر 500 آخرين بشكل مستمر.

وتتقاطع هذه المعلومات مع أخرى صادرة عن الحكومة البريطانية تشير إلى إحباط 18 مؤامرة منذ 2013 بينها 5 مؤامرات منذ هجوم ويستمنستر في مارس الماضي.

وبعد بريطانيا، تأتي فرنسا في المرتبة الثانية من حيث التهديد، حيث يسكنها 17 ألف متطرف بحسب بيانات الاتحاد الأوروبي.

ويقل الرقم بكثير في إسبانيا التي يوجد على أراضيها 5 آلاف متطرف، أما بلجيكا التي سافر منها 500 إلى سورية فما يزال بها ألفا متطرف.

أما المخاطر التي يمثلها هؤلاء فقد توقع التقرير أن تتجاوز الهجمات التقليدية، وحذر من هجمات إلكترونية محتملة ربما يشنها داعش ضد محطات نووية لتوليد الطاقة، أو منظومات الرقابة الجوية في غضون 5 سنوات، مشيرا إلى أن داعش يمكن أن يستعين بقراصنة إلكترونيين روس مأجورين لاختراق شبكات إلكترونية حيوية.