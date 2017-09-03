ندد عدد من دول العالم بالتجربة النووية الجديدة التي أجرتها كوريا الشمالية ، اليوم الأحد.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، إن برامج تطوير الأسلحة النووية والصاروخية الكورية الشمالية هي تهديد خطير ووشيك للأمن الياباني ، وقد وصلت إلى مرحلة جديدة.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية عن سوجا قوله في مؤتمر صحفي اليوم الأحد إن هذه البرامج تقوض بشكل كبير سلام وأمن المنطقة والمجتمع الدولي.

وقال سوجا إن التجربة النووية التي أجرتها كوريا الشمالية اليوم غير مقبولة من جانب اليابان ، وإن حكومة بلاده أدانت كوريا الشمالية بأقوى

العبارات من خلال سفارتها في بكين.

وأشار إلى أن اليابان بدأت التنسيق مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لدفع مجلس الأمن الدولي إلى الدعوة لاجتماع طارئ.

وأعلنت كوريا الشمالية اليوم أنها اختبرت بنجاح قنبلة هيدروجينية يمكن حملها على صاروخ باليستي عابر للقارات ، حسب وكالة "يونهاب" الكورية

الجنوبية للأنباء.

في وقت وصفت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية التجربة النووية الكورية الشمالية "بالمؤسفة جدا"، أدانت بكين "بشدة" التجربة النووية الجديدة التي أجرتها كوريا الشمالية ، اليوم الأحد، داعية في الوقت نفسه بيونغ يانغ إلى "الكف عن تصعيد الوضع" عبر "مبادرات لا تخدم مصالحها".

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان، إن كوريا الشمالية "تجاهلت المعارضة العامة للأسرة الدولية وأجرت تجربة نووية جديدة"، مؤكدة أن "الحكومة الصينية تعبر عن معارضتها الثابتة وتدين بشدة" هذا العمل.

ومن جانبه دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرد "بأكبر قدر ممكن من الحزم" على التجربة الكورية الشمالية

وبدورها دانت روسيا التجربة النووية الجديدة التي اجرتها كوريا الشمالية داعية في الوقت نفسه الى الهدوء.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان ان "هذا التعبير الاخير من قبل بيونغ يانغ عن ازدرائها بمطالب قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة ومعايير القانون الدولي تستحق اشد الادانة". واضافت انه "من الضروري التزام الهدوء والامتناع عن القيام باي عمل يمكن ان يؤدي الى تصعيد جديد".