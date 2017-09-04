قال رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، إن «الشعب اليمني لن يسمح بوجود موطئ قدم لإيران ونشر ثقافتها ومشروعها التدميري في البلاد والمنطقة العربية».

جاء ذلك خلال استقبال بن دغر امس لقائد القوات السعودية العميد الركن سلطان بن إسلام، وعدد من ضباط المملكة المشاركين في قوات التحالف العربي، في قصر المعاشيق الرئاسي، بالعاصمة المؤقتة عدن، وذكر أن «عاصفة الحزم» جاءت «في وقت مفصلي لتغيير معادلة القوى وأحبطت طموح إيران في التوسع والسيطرة على اليمن، وتهديد أمن واستقرار الوطن العربي، وخاصة دول الجوار، والملاحة الإقليمية والدولية».

ودعا إلى «ضرورة مواصلة العمل والنضال من أجل تحرير ما تبقى من المحافظات التي ما زالت تقبع تحت سيطرة الميليشيات وتعاني مرارة بطشها وتعنتها».

وأشاد، بـ «الانتصارات التي حققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، مسنودين بقوات التحالف العربي، بقيادة السعودية، وبمشاركة فاعلة من الإمارات العربية المتحدة، وباقي دول التحالف في مختلف الجبهات».

من جهته استعرض قائد القوات السعودية العميد الركن سلطان بن إسلام، مهام القوات السعودية في إطار قوات التحالف العربي التي تعمل وفق رؤية مشتركة.

وقال: إن «السعودية، وقوات التحالف العربي، ستظل داعمة لليمن حتى يتحقق النصر في هزيمة العدو وتحقيق ما يتطلع إليه اليمنيون». وشدد بن إسلام، على «ضرورة استكمال تحرير ما تبقى من المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين» في إشارة إلى الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وأشار الى أن «السلام لا يتحقق إلا باستعادة الدولة ونزع سلاح الميليشيات».

إلى ذلك، أفادت مصادر محلية يمنية امس بأن الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح أعاد نشر قواته المتمركزة في معسكر ريمة حميد في ضاحية سنحان مسقط رأسه بالعاصمة صنعاء.

وأضافت المصادر وفقا لقناة «العربية» ان صالح عزز الوحدات الموالية له في صنعاء تحسبا لمواجهة وشيكة مع ميليشيات الحوثي بعد أن نشروا المئات من مقاتليهم في مناطق تعتبر ضمن نفوذ المخلوع علي عبدالله صالح في جنوب العاصمة صنعاء.