قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في جلسة للبرلمان اليوم الاثنين، إنها ما زالت ترى مؤشرات على أن كوريا الشمالية تعتزم إجراء المزيد من تجارب إطلاق الصواريخ الباليستية وإن هذا قد يشمل صاروخا باليستيا عابرا للقارات.



وقال تشانج كيونج سو المسؤول بوزارة الدفاع "ما زلنا نرى مؤشرات على المزيد من عمليات إطلاق الصواريخ المحتملة. نتوقع أيضا أن تطلق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات".



واستدعى البرلمان وزارة الدفاع اليوم الاثنين للإجابة عن أسئلة بشأن سادس وأكبر تجربة نووية تجريها كوريا الشمالية والتي وقعت أمس الأحد.