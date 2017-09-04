أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الاثنين، وفاة 3 من الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 49 حالة.



وأشار الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس بعثة الحج الطبية، إلى زيادة الوفيات خلال أيام التشريق نتيجة للإجهاد والمشقة وكبر السن، لافتا إلى أن معظمهم توفوا إثر توقف بعضلة القلب والتنفس، لافتا إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.



وأوضح أن المتوفين ال 3 هم إبراهيم إبراهيم أحمد عِوَض، يبلغ من العمر ٦١ عاما، يتبع حج الداخلية، من محافظة الدقهلية، وإبراهيم إبراهيم طنطاوي مشالي، حج فرادى، من محافظة الدقهلية، وفهمي محمد الشافعي حجازي، يبلغ من العمر ٦١ عاما، يتبع حج الداخلية، من محافظة القاهرة.