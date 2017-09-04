قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف اليوم الاثنين إن بلاده لا تشعر بوجود مخاطر تنبع من كوريا الشمالية حاليا لكنه أشار إلى أن موسكو ستدرس فرض عقوبات إضافية ضد بيونغ يانغ.

ونقلت وكالة (انترفاكس) الروسية للأنباء عن ريابكوف القول في تصريح صحفي إن موسكو ستدرس مسألة فرض عقوبات اضافية ضد كوريا الشمالية على خلفية إجراء بيونغ يانغ تجربة نووية سادسة لكنها لا تشعر بوجود مخاطر تنبع من كوريا الشمالية حاليا.

كما لفت إلى أن موسكو تشارك الصين قلقها حيال نشر المنظومة الصاروخية الامريكية من طراز (ثاد) في شبه الجزيرة الكورية محذرا من ان روسيا ستلجأ لاتخاذ اجراءات عسكرية ردا على قيام واشنطن بتعزيز منظومات الدفاع الجوي قرب الحدود الروسية.

وعلى صعيد متصل قالت وكالة (انترفاكس) اليوم الاثنين ان مستشار الامن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف اجتمع مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-ان في العاصمة سيؤول.

ونسبت انترفاكس الى الناطق باسم مجلس الامن القومي يفغيني انوشين قوله ان المباحثات تناولت مناقشة المسائل الامنية .



