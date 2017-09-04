أعلنت مصادر يمنية اليوم الاثنين أن ميليشيات الحوثي قررت اعتقال حليفها الرئيس السابق علي عبدالله صالح من مقر إقامته في صنعاء ونقله إلى محافظة صعدة.

ونقلت قناة (العربية - الحدث) عن المصدر اليمني تأكيده على صدور قرار من ميليشيات الحوثي بإنهاء التحالف مع حزب المؤتمر الشعبي العام برئاسة صالح.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت زيادة في حدة التوتر بين حليفي الانقلاب الحوثي وصالح حيث بدأت قيادات مقربة من صالح في الفرار والاحتماء بقبائلها خاصة بعد تسريب قائمة باغتيالات حوثية فيما أفادت مصادر إعلامية يمنية بوصول قيادي في حزب المؤتمر الشعبي مقرب من الرئيس المخلوع إلى محافظة شبوة قادما من العاصمة اليمنية.