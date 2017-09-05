عززت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل موقعها أكثر من أي وقت مضى للفوز بولاية جديدة خلال المناظرة التلفزيونية الوحيدة قبل الانتخابات التشريعية، فيما فشل خصمها الاشتراكي مارتن شولتز في تسجيل انتصار كان يحتاج إليه لقلب هذا التوجه لصالحه.

واعتبرت ميركل التي تتولى منصبها منذ 12 عاما، مقنعة أكثر من خصمها، بحسب 55% من المشاهدين مقابل 35% بحسب استطلاع شبكة «إيه آر دي»، وايدها 32% مقابل 29% لخصمها بحسب استطلاع شبكة «زيد دي إف». ومن الصعب في ظل هذه المعطيات الاعتقاد أن الحزب الاشتراكي سيتمكن من رفع حظوظه في وقت يتقدم المحافظون عليه بـ 15 نقطة في نوايا الأصوات، قبل ثلاثة أسابيع فقط من الانتخابات.