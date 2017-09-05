عدن ـ إياد احمد ووكالات

كشفت مصادر يمنية أن الحوثيين قرروا اعتقال حليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح من مقر إقامته في صنعاء ونقله إلى محافظة صعدة.

ونقلت قناة «العربية الحدث» عن المصادر ذاتها، تأكيدها على صدور قرار من ميليشيات الحوثي بإنهاء التحالف مع حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه صالح.

في سياق متصل، كشفت مصادر قبلية وإعلامية يمنية في محافظة مأرب عن وصول حسين حازب، وزير التعليم العالي في حكومة الانقلابيين، إلى مناطق سيطرة الشرعية.

وأوضحت المصادر أن حازب تمكن من الإفلات من ميليشيات الحوثي والهرب من صنعاء إلى مأرب مع عدد من مرافقيه وأولاده.

وقال الوزير اليمني في تغريدة له على حسابه في تويتر «عندما يكون وطنك وشعبك وتاريخك ووجودك وسلمك الاجتماعي مستهدفا فإن الصمت خيانة، والرمادية خيانة، فالسكوت ليس من ذهب في كل الأحوال».

ويأتي خروج حسين حازب في وقت تشهد العاصمة صنعاء توترا حادا بين الحليفين الانقلابيين الميليشيات الحوثية وعلي صالح، وبعد أن كشفت مصادر رفيعة في حزب المؤتمر عن قائمة وضعها الحوثيون تضم أكثر من تسعين اسما من قيادات ونشطاء حزب صالح لاغتيالهم.

وتضم القائمة ـ بحسب المصادر ـ قياديين وإعلاميين في حزب المؤتمر لاغتيالهم في الفترة المقبلة بعد أن بلغت الخلافات ذروتها بين شريكي الانقلاب واستمرار نشر المسلحين من الطرفين في صنعاء وضواحيها.