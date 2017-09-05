أكد وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لودريان خلال زيارته ليبيا امس، «التزام باريس بتسوية النزاع هناك».

وقال لودريان في تصريح صحافي في العاصمة طرابلس «هذا مؤشر على التزام فرنسا والرئيس ماكرون بإرادة حل هذه الأزمة».

وهذه هي الزيارة الأولى لوزير الخارجية الفرنسي لليبيا بعد مبادرة لقاء سان كلو قرب باريس حيث عقد لقاء بين حكومة الوفاق الوطني فائز السراج والقائد العام للجيش الليبي الجنرال خليفة حفتر.

واضاف «هدفنا هو بالتأكيد استقرار ليبيا في صالح الليبيين انفسهم لكن ايضا لما فيه مصلحة البلدان المجاورة التي نحن جزء منها بشكل ما».

واعتبر لودريان ان استقرار ليبيا «يمر عبر تطبيق إعلان لقاء سان كلو الذي نص أساسا على تعديل اتفاق الصخيرات «الموقع بين الأطراف الليبيين برعاية الأمم المتحدة نهاية 2015، وتنظيم انتخابات.

وتابع الوزير الفرنسي ان الهدف «هو ليبيا موحدة مع مؤسسات فاعلة» ما يمثل «شرطا لتفادي التهديد الإرهابي بشكل مستدام واتاحة المصالحة».