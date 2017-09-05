الصين تحتج رسمياً على تجربة بيونغ يانغ..وروسيا تحذر من «الانفجار»

سويسرا تعرض وساطتها بين ترامب وكيم

عواصم - أحمد عبدالله ووكالات

على وقع دقات طبول حرب نووية في شبه الجزيرة الكورية، هددت الولايات المتحدة بمحو كوريا الشمالية من على سطح الأرض واستخدام السلاح النووي ضدها في حال اعتدائها على أي أراض أميركية أو دولة حليفة، بينما واصلت بيونغ يانغ تحديها وسط مؤشرات باعتزامها إطلاق صاروخ باليستي جديد عابر للقارات. وفي رد على التجربة النووية السادسة لجارتها الشمالية، أطلقت كوريا الجنوبية عددا من الصواريخ الباليستية في إطار مناورات عسكرية بالذخيرة الحية تحاكي هجوما على موقع «الشمال» النووية، كما أعلنت سيئول أنها ستنشر بالتعاون مع واشنطن مزيدا من الأنظمة الدفاعية المضادة للصواريخ «ثاد».



وذكر البيت الأبيض، أن ترامب شدد خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، على أن الولايات المتحدة لن تتوانى في استخدام كل إمكانياتها بما في ذلك السلاح النووي إذا ما واصلت بيونغ يانغ تهديداتها لواشنطن أو حلفائها.وحذر ترامب من ان واشنطن تنظر في فرض عقوبات على أي بلد يشتبك في علاقات تجارية مع كوريا الشمالية، في إشارة الى الصين.



من جهته، قال وزير الدفاع الأميركي ان بلاده سترد «ردا عسكريا صاعقا على أي تهديد من كوريا الشمالية ضد الولايات المتحدة أو الدول المتحالفة معها»، مؤكدا أن خيار ازالة كوريا الشمالية من على وجه الأرض متاح أمام القيادة الاميركية. جاء ذلك، في وقت أعلنت كوريا الجنوبية أنها رصدت مؤشرات تفيد بأن الشمال يعد لعملية إطلاق صاروخ باليستي جديد قد يكون صاروخا عابرا للقارات، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، امس.



من جهة أخرى، أطلقت سيئول عددا من الصواريخ الباليستية في إطار مناورات عسكرية بالذخيرة الحية تحاكي هجوما على موقع للتجارب النووية في كوريا الشمالية. ونقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن رئيس الأركان المشتركة أن مدى الأهداف التي شملتها المناورات يعادل مدى «موقع بونغيي-ري» للتجارب النووية في شمال شرق بيونغ يانغ.



وفي سياق متصل، قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية ان واشنطن وسيئول ستنشران مزيدا من الانظمة الدفاعية المضادة للصواريخ «ثاد» ردا على التجربة النووية التي اجرتها كوريا الشمالية.في غضون ذلك، احتجت الصين رسميا لدى كوريا الشمالية بعد التجربة النووية الاخيرة، معربة في الوقت ذاته عن استيائها من التهديدات الاميركية بوقف «كل المبادلات التجارية» مع الدول التي تتعامل مع بيونغ يانغ.



بدوره، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف خلال مؤتمر صحافي على هامش قمة دول «بريكس» في شيامين بالصين امس «بإمكاننا التأثير على كوريا الشمالية إن قدمنا اقتراحات حوار واقعية». وحذر من أي رد «متسرع»، وقال «على الأكثر قوة وعقلانية أن يتحلوا بضبط النفس.إن أي إجراء متسرع قد يصبح متفجرا ويؤدي إلى انفجار سياسي أو عسكري».الى ذلك، أعلنت رئيسة سويسرا دوريس ليوتار، أن بلادها مستعدة للتوسط في حل الأزمة النووية لكوريا الشمالية.



الجدير بالذكر، أن اليد العاملة الكورية الشمالية المصدَّرة الى الخارج تشكل مصدر عائدات مهما بالنسبة الى بيونغ يانغ، وبالاستناد الى مسح أجرته وكالة فرانس برس الفرنسية فإن العمالة الكورية الشمالية تعمل بشكل رئيسي في مجال التعدين وقطع الأشجار وفي صناعة النسيج ومجال البناء، ويتراوح متوسط الأجر بين 120 و150 دولارا.



وعمالة كوريا الشمالية موجودة في الوطن العربي، وبحسب أرقام فرانس برس يوجد منهم في الكويت 5 آلاف وفي ليبيا 3 آلاف وفي الإمارات ألفا عامل، كما انهم يتواجدون في السعودية ومصر وقطر، وفي عمان يوجد من عمالة كوريا الشمالية ثلاثمائة.

ترامب يلغي برنامج «الحالمين»الذي يحمي 800 ألف مهاجر غير شرعي

واشنطن - وكالات: قرر الرئيس الاميركي دونالد ترامب إنهاء العمل خلال مهلة ستة اشهر، ببرنامج يتيح لمئات آلاف الشبان المهاجرين غير الشرعيين البقاء في الولايات المتحدة.

وقال الموقع الالكتروني الاخباري الأميركي «بوليتيكو»، امس الاول، ان ترامب يعتزم منح الكونغرس بعض الوقت لإعداد اجراءات جديدة بدلا من هذا البرنامج قبل انقضاء المهلة.

وحذر العديد من البرلمانيين في الحزب الجمهوري من تعليق البرنامج الذي يطلق عليه اسم «دريميرز» (الحالمون) وتم تحديثه بمرسوم يعود الى 2012 وقعه الرئيس السابق باراك اوباما.

وكان من المقرر ان يعلن ترامب قراره اليوم، لكن، بحسب الموقع، حسم أمره واجتمع مستشاروه امس الاول في البيت الابيض لإعداد تعليق البرنامج.

ومن جهتها، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» ان ترامب يدرس جديا خطة لإنهاء العمل بالبرنامج بعد ستة اشهر لكن مسؤولين حذروا من انه قد يغير رأيه مجددا.

ويهدف البرنامج الى إخراج مهاجرين غير شرعيين قدموا الى الولايات المتحدة قبل سن 16 عاما من حالة الاقامة غير الشرعية.

وهو يشمل حاليا 800 ألف شخص منحوا ما يوازي ترخيص اقامة لمدة عامين قابل للتجديد بغرض الدراسة او العمل.

وكان بدا ان ترامب الذي كانت لهجته المناهضة للمهاجرين اسهمت في فوزه بالرئاسة، ابتعد عن وعده الانتخابي بإلغاء هذا البرنامج.