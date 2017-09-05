صرح رئيس بعثة الحجاج الإيرانيين السيد علي قاضي عسكر، بأن غالبية الحجاج الإيرانيين أعربوا عن رضاهم إزاء حج هذا العام.

ووفقا لما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية اليوم الثلاثاء، فقد أرجع قاضي عسكر نجاح حج الإيرانيين هذا العام إلى "جهود المعنيين في بعثة قائد الثورة الإسلامية ومنظمة الحج والزيارة والمؤسسات المعنية بهذا القطاع".

ودعا إلى استمرار الجهود لحين عودة آخر حاج إيراني.

وأدى أكثر من 86 ألف إيراني الحج هذا العام. ولم توفد إيران حجاجها إلى السعودية في موسم حج العام الماضي، وسط اتهامات متبادلة بالتعنت في

المفاوضات المتعلقة بترتيبات الحج.