قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، إن منظمات الإغاثة تواجه صعوبات في إيواء اللاجئين، عقب عبور ما لا يقل عن 123 ألفا من مسلمي الروهينجا إلى بنجلاديش، في أعقاب أعمال العنف التي اندلعت في ولاية راخين في ميانمار

أواخر الشهر الماضي.

وقال المتحدث باسم المفوضية في دكا " لدينا تقدير يشير إلى أن ما لا يقل عن 123 ألف شخص دخلوا بنجلادش عقب اندلاع العنف في ولاية راخين في 25 أغسطس الماضي".

وأضاف أن اللاجئين في حاجة ملحة لأماكن إيواء وطعام ورعاية طبية، موضحا أن جميع مخيمات اللاجئين القديمة والمدارس القريبة والمراكز الاجتماعية

في منطقة كوكس بازار الجنوبية الشرقية تستخدم لإيواء اللاجئين الجدد.