أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده حريصة على استئناف رحلات الطيران مع مصر.

ونقلت وسائل إعلام روسية عنه القول في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء :"بالنسبة لخدمات الطيران، فإننا حريصون على استئناف الرحلات الجوية مع مصر بشكل كامل. وقد اتفقنا على ضرورة مواصلة أجهزة الأمن وسلطات النقل في البلدين لعملهم.. علينا أن نطمئن تماما بشأن سلامة مواطنينا".

وكان بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التقيا أمس على هامش أعمال قمة تجمع "بريكس" بالصين.

وقال بوتين :"العلاقات بين روسيا ومصر في صعود. الرئيس السيسي دعاني فعلا لزيارة بلده، وسأقوم بها بسرور بعد تحديد موعد مناسب".

يذكر أن حركة الطيران والسياحة الروسية لمصر متوقفة رسميا منذ سقوط طائرة مدنية روسية بوسط سيناء أواخر عام 2015 ومقتل جميع ركابها. ومنذ

ذلك الحين يطالب الجانب الروسي بإجراءات أمنية إضافية بالمطارات المصرية.

وصرح وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف أمس بأن الخبراء الروس يقيمون إيجابيا المبنى رقم 2 بمطار القاهرة الدولي. وأشاد بالجهود الكبيرة الذي بذلتها مصر لتعزيز إجراءات أمن الطيران والنقل في مطاراتها وخاصة مطار القاهرة.